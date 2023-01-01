بوليفيانو بوليفي إلى دينار كويتي

تحويل BOB إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
44.557 kwd

1.00000 BOB = 0.04456 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:1 UTC
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BOB إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0634588.38331.434811.661120.957118.2164
1GBP1.1580811.23155102.3541.661611.92371.108421.0958
1USD0.940350.811985183.111.34921.562010.917.1295
1INR0.01131440.009770.012032210.01623390.01879450.0108290.206106

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Kuwaiti Dinar
1 BOB0.04456 KWD
5 BOB0.22279 KWD
10 BOB0.44557 KWD
20 BOB0.89115 KWD
50 BOB2.22786 KWD
100 BOB4.45573 KWD
250 BOB11.13932 KWD
500 BOB22.27865 KWD
1000 BOB44.55730 KWD
2000 BOB89.11460 KWD
5000 BOB222.78650 KWD
10000 BOB445.57300 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bolivian Boliviano
1 KWD22.44300 BOB
5 KWD112.21500 BOB
10 KWD224.43000 BOB
20 KWD448.86000 BOB
50 KWD1122.15000 BOB
100 KWD2244.30000 BOB
250 KWD5610.75000 BOB
500 KWD11221.50000 BOB
1000 KWD22443.00000 BOB
2000 KWD44886.00000 BOB
5000 KWD112215.00000 BOB
10000 KWD224430.00000 BOB