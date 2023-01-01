1 دولار بروني إلى روبل روسي

تحويل BND إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١ bnd
٧١٫١٩ rub

1.00000 BND = 71.18700 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0775589.11041.465251.670750.954218.4175
1GBP1.168511.2591104.1241.712121.952241.1149821.5205
1USD0.928050.794218182.69721.35981.550510.8855517.092
1INR0.0112220.009603930.012092310.01644310.01874920.01070830.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار بروني / الروبل الروسي
1 BND71.18700 RUB
5 BND355.93500 RUB
10 BND711.87000 RUB
20 BND1423.74000 RUB
50 BND3559.35000 RUB
100 BND7118.70000 RUB
250 BND17796.75000 RUB
500 BND35593.50000 RUB
1000 BND71187.00000 RUB
2000 BND142374.00000 RUB
5000 BND355935.00000 RUB
10000 BND711870.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار بروني
1 RUB0.01405 BND
5 RUB0.07024 BND
10 RUB0.14047 BND
20 RUB0.28095 BND
50 RUB0.70237 BND
100 RUB1.40475 BND
250 RUB3.51187 BND
500 RUB7.02375 BND
1000 RUB14.04750 BND
2000 RUB28.09500 BND
5000 RUB70.23750 BND
10000 RUB140.47500 BND