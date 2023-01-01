10 دولار بروني إلى دينار أردني

تحويل BND إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

10 bnd
5.233 jod

1.00000 BND = 0.52332 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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BND إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077689.11451.465161.670310.954318.4183
1GBP1.1686311.2593104.1411.712211.951951.1152321.524
1USD0.9280.794092182.69721.359651.550030.885617.092
1INR0.01122150.00960240.012092310.01644130.01874340.01070890.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الدينار الأردني
1 BND0.52332 JOD
5 BND2.61662 JOD
10 BND5.23324 JOD
20 BND10.46648 JOD
50 BND26.16620 JOD
100 BND52.33240 JOD
250 BND130.83100 JOD
500 BND261.66200 JOD
1000 BND523.32400 JOD
2000 BND1046.64800 JOD
5000 BND2616.62000 JOD
10000 BND5233.24000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار بروني
1 JOD1.91086 BND
5 JOD9.55430 BND
10 JOD19.10860 BND
20 JOD38.21720 BND
50 JOD95.54300 BND
100 JOD191.08600 BND
250 JOD477.71500 BND
500 JOD955.43000 BND
1000 JOD1910.86000 BND
2000 JOD3821.72000 BND
5000 JOD9554.30000 BND
10000 JOD19108.60000 BND