دولار بروني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BND إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
٥٬٧٢١٫٣٦ hkd

1.00000 BND = 5.72136 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:45 UTC
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BND إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38671.434861.659360.956818.2109
1GBP1.1582811.23205102.381.662041.922071.1082421.0941
1USD0.940150.811655183.09751.3491.560060.8995517.1211
1INR0.01131390.009767510.012034110.01623390.01877390.01082520.206036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار هونغ كونغ
1 BND5.72136 HKD
5 BND28.60680 HKD
10 BND57.21360 HKD
20 BND114.42720 HKD
50 BND286.06800 HKD
100 BND572.13600 HKD
250 BND1430.34000 HKD
500 BND2860.68000 HKD
1000 BND5721.36000 HKD
2000 BND11442.72000 HKD
5000 BND28606.80000 HKD
10000 BND57213.60000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار بروني
100 HKD17.47840 BND
200 HKD34.95680 BND
300 HKD52.43520 BND
500 HKD87.39200 BND
1000 HKD174.78400 BND
2000 HKD349.56800 BND
2500 HKD436.96000 BND
3000 HKD524.35200 BND
4000 HKD699.13600 BND
5000 HKD873.92000 BND
10000 HKD1747.84000 BND
20000 HKD3495.68000 BND