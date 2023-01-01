1 دولار بروني إلى دولار فيجي

تحويل BND إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١ bnd
١٫٦٩ fjd

1.00000 BND = 1.69024 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:49 UTC
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BND إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077689.11451.465271.671090.9545518.4183
1GBP1.168511.2592104.1321.71221.95271.1153921.5222
1USD0.9280.794155182.69721.359751.550750.8858517.092
1INR0.01122150.009603170.012092310.01644250.01875210.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار فيجي
1 BND1.69024 FJD
5 BND8.45120 FJD
10 BND16.90240 FJD
20 BND33.80480 FJD
50 BND84.51200 FJD
100 BND169.02400 FJD
250 BND422.56000 FJD
500 BND845.12000 FJD
1000 BND1690.24000 FJD
2000 BND3380.48000 FJD
5000 BND8451.20000 FJD
10000 BND16902.40000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار بروني
1 FJD0.59163 BND
5 FJD2.95816 BND
10 FJD5.91632 BND
20 FJD11.83264 BND
50 FJD29.58160 BND
100 FJD59.16320 BND
250 FJD147.90800 BND
500 FJD295.81600 BND
1000 FJD591.63200 BND
2000 FJD1183.26400 BND
5000 FJD2958.16000 BND
10000 FJD5916.32000 BND