1 دولار برمودي إلى شلن تنزاني

تحويل BMD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1 bmd
2505 tzs

1.00000 BMD = 2505.00000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:11 UTC
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BMD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077789.12281.46541.67150.9545518.42
1GBP1.168511.2593104.1411.712331.953161.1153921.524
1USD0.92790.794092182.69721.359751.550990.8857517.092
1INR0.01122050.00960240.012092310.01644250.0187550.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الشلن التنزاني
1 BMD2505.00000 TZS
5 BMD12525.00000 TZS
10 BMD25050.00000 TZS
20 BMD50100.00000 TZS
50 BMD125250.00000 TZS
100 BMD250500.00000 TZS
250 BMD626250.00000 TZS
500 BMD1252500.00000 TZS
1000 BMD2505000.00000 TZS
2000 BMD5010000.00000 TZS
5000 BMD12525000.00000 TZS
10000 BMD25050000.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bermudan Dollar
1 TZS0.00040 BMD
5 TZS0.00200 BMD
10 TZS0.00399 BMD
20 TZS0.00798 BMD
50 TZS0.01996 BMD
100 TZS0.03992 BMD
250 TZS0.09980 BMD
500 TZS0.19960 BMD
1000 TZS0.39920 BMD
2000 TZS0.79840 BMD
5000 TZS1.99601 BMD
10000 TZS3.99202 BMD