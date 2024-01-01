500 شلن تنزاني إلى دولار برمودي

تحويل TZS إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

500 tzs
0.20 bmd

1.000 TZS = 0.0003924 BMD

Mid-market exchange rate at 22:19
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٥٨٢٫٨٣٦٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٧٥٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٦٥٤٫٧١٧٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bermudan Dollar
1 TZS٠٫٠٠٠٣٩ BMD
5 TZS٠٫٠٠١٩٦ BMD
10 TZS٠٫٠٠٣٩٢ BMD
20 TZS٠٫٠٠٧٨٥ BMD
50 TZS٠٫٠١٩٦٢ BMD
100 TZS٠٫٠٣٩٢٤ BMD
250 TZS٠٫٠٩٨٠٩ BMD
500 TZS٠٫١٩٦١٨ BMD
1000 TZS٠٫٣٩٢٣٦ BMD
2000 TZS٠٫٧٨٤٧٢ BMD
5000 TZS١٫٩٦١٨٠ BMD
10000 TZS٣٫٩٢٣٦٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الشلن التنزاني
1 BMD٢٬٥٤٨٫٦٨٠٠٠ TZS
5 BMD١٢٬٧٤٣٫٤٠٠٠٠ TZS
10 BMD٢٥٬٤٨٦٫٨٠٠٠٠ TZS
20 BMD٥٠٬٩٧٣٫٦٠٠٠٠ TZS
50 BMD١٢٧٬٤٣٤٫٠٠٠٠٠ TZS
100 BMD٢٥٤٬٨٦٨٫٠٠٠٠٠ TZS
250 BMD٦٣٧٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BMD١٬٢٧٤٬٣٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BMD٢٬٥٤٨٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BMD٥٬٠٩٧٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BMD١٢٬٧٤٣٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BMD٢٥٬٤٨٦٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS