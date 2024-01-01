500 танзанийских шиллингов в бермудские доллары

Сконвертируйте TZS в BMD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = $0,0003753 BMD

Среднерыночный курс в 22:56
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График изменения обменного курса TZS к BMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BMD
1 TZS в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменение2.21%1.36%
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Соотношение 1 TZS к BMD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к BMD составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса TZS к BMD в процентном соотношении составило 2.21.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к BMD составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса TZS к BMD в процентном соотношении составило 1.36.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,520,77517,62984,3920,934
1 SGD0,75311,0481,1450,58413,28363,5890,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67360,6650,671
1 AUD0,6580,8730,91510,5111,60255,5380,614

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Бермудский доллар
1 TZS0,00038 BMD
5 TZS0,00188 BMD
10 TZS0,00375 BMD
20 TZS0,00751 BMD
50 TZS0,01877 BMD
100 TZS0,03753 BMD
250 TZS0,09383 BMD
500 TZS0,18767 BMD
1000 TZS0,37533 BMD
2000 TZS0,75066 BMD
5000 TZS1,87666 BMD
10000 TZS3,75332 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Танзанийский шиллинг
1 BMD2 664,31000 TZS
5 BMD13 321,55000 TZS
10 BMD26 643,10000 TZS
20 BMD53 286,20000 TZS
50 BMD133 215,50000 TZS
100 BMD266 431,00000 TZS
250 BMD666 077,50000 TZS
500 BMD1 332 155,00000 TZS
1000 BMD2 664 310,00000 TZS
2000 BMD5 328 620,00000 TZS
5000 BMD13 321 550,00000 TZS
10000 BMD26 643 100,00000 TZS