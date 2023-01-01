1 دولار برمودي إلى ليرة تركية

تحويل BMD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١ bmd
٢٦٫٦٧ try

1.00000 BMD = 26.66560 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BMD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077789.12281.465461.672020.9545518.42
1GBP1.168511.2593104.1411.71241.953771.1153921.524
1USD0.92790.794092182.69721.35981.551470.885717.092
1INR0.01122050.00960240.012092310.01644310.01876090.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / ليرة تركية
1 BMD26.66560 TRY
5 BMD133.32800 TRY
10 BMD266.65600 TRY
20 BMD533.31200 TRY
50 BMD1333.28000 TRY
100 BMD2666.56000 TRY
250 BMD6666.40000 TRY
500 BMD13332.80000 TRY
1000 BMD26665.60000 TRY
2000 BMD53331.20000 TRY
5000 BMD133328.00000 TRY
10000 BMD266656.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Bermudan Dollar
1 TRY0.03750 BMD
5 TRY0.18751 BMD
10 TRY0.37501 BMD
20 TRY0.75003 BMD
50 TRY1.87508 BMD
100 TRY3.75015 BMD
250 TRY9.37538 BMD
500 TRY18.75075 BMD
1000 TRY37.50150 BMD
2000 TRY75.00300 BMD
5000 TRY187.50750 BMD
10000 TRY375.01500 BMD