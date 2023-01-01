دينار بحريني إلى دينار أردني

تحويل BHD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٬٨٨٠٫٧٤٠ jod

1.00000 BHD = 1.88074 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BHD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37491.434671.659830.9571518.2182
1GBP1.1584811.2323102.3831.662061.922911.1088421.1058
1USD0.94010.811491183.08251.348751.560430.8998517.1272
1INR0.01131540.009767290.012036210.01623390.01878170.01083080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدينار الأردني
1 BHD1.88074 JOD
5 BHD9.40370 JOD
10 BHD18.80740 JOD
20 BHD37.61480 JOD
50 BHD94.03700 JOD
100 BHD188.07400 JOD
250 BHD470.18500 JOD
500 BHD940.37000 JOD
1000 BHD1880.74000 JOD
2000 BHD3761.48000 JOD
5000 BHD9403.70000 JOD
10000 BHD18807.40000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Bahraini Dinar
1 JOD0.53171 BHD
5 JOD2.65854 BHD
10 JOD5.31707 BHD
20 JOD10.63414 BHD
50 JOD26.58535 BHD
100 JOD53.17070 BHD
250 JOD132.92675 BHD
500 JOD265.85350 BHD
1000 JOD531.70700 BHD
2000 JOD1063.41400 BHD
5000 JOD2658.53500 BHD
10000 JOD5317.07000 BHD