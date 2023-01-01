250 دينار بحريني إلى دينار أردني

تحويل BHD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

250 bhd
470.178 jod

1.00000 BHD = 1.88071 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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BHD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدينار الأردني
1 BHD1.88071 JOD
5 BHD9.40355 JOD
10 BHD18.80710 JOD
20 BHD37.61420 JOD
50 BHD94.03550 JOD
100 BHD188.07100 JOD
250 BHD470.17750 JOD
500 BHD940.35500 JOD
1000 BHD1880.71000 JOD
2000 BHD3761.42000 JOD
5000 BHD9403.55000 JOD
10000 BHD18807.10000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Bahraini Dinar
1 JOD0.53171 BHD
5 JOD2.65857 BHD
10 JOD5.31714 BHD
20 JOD10.63428 BHD
50 JOD26.58570 BHD
100 JOD53.17140 BHD
250 JOD132.92850 BHD
500 JOD265.85700 BHD
1000 JOD531.71400 BHD
2000 JOD1063.42800 BHD
5000 JOD2658.57000 BHD
10000 JOD5317.14000 BHD