Bahreyn dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile BHD → JOD çevirin

1.000 bhd
1.880,500 jod

1,000 BHD = 1,881 JOD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Ürdün Dinarı
1 BHD1,88050 JOD
5 BHD9,40250 JOD
10 BHD18,80500 JOD
20 BHD37,61000 JOD
50 BHD94,02500 JOD
100 BHD188,05000 JOD
250 BHD470,12500 JOD
500 BHD940,25000 JOD
1000 BHD1.880,50000 JOD
2000 BHD3.761,00000 JOD
5000 BHD9.402,50000 JOD
10000 BHD18.805,00000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 JOD0,53177 BHD
5 JOD2,65886 BHD
10 JOD5,31772 BHD
20 JOD10,63544 BHD
50 JOD26,58860 BHD
100 JOD53,17720 BHD
250 JOD132,94300 BHD
500 JOD265,88600 BHD
1000 JOD531,77200 BHD
2000 JOD1.063,54400 BHD
5000 JOD2.658,86000 BHD
10000 JOD5.317,72000 BHD