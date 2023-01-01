دينار بحريني إلى مانات أذربيجاني

تحويل BHD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٤٬٥٠٩٫٥٢ azn

1.00000 BHD = 4.50952 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:10 UTC
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BHD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 AZN
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063688.36711.434581.65980.957218.2193
1GBP1.1584111.23205102.3621.661791.922671.1088321.1048
1USD0.94020.811655183.0831.34881.560550.8999517.1298
1INR0.01131640.009769210.012036210.01623440.0187830.01083190.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / مانات أذربيجان
1 BHD4.50952 AZN
5 BHD22.54760 AZN
10 BHD45.09520 AZN
20 BHD90.19040 AZN
50 BHD225.47600 AZN
100 BHD450.95200 AZN
250 BHD1127.38000 AZN
500 BHD2254.76000 AZN
1000 BHD4509.52000 AZN
2000 BHD9019.04000 AZN
5000 BHD22547.60000 AZN
10000 BHD45095.20000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Bahraini Dinar
1 AZN0.22175 BHD
5 AZN1.10877 BHD
10 AZN2.21753 BHD
20 AZN4.43506 BHD
50 AZN11.08765 BHD
100 AZN22.17530 BHD
250 AZN55.43825 BHD
500 AZN110.87650 BHD
1000 AZN221.75300 BHD
2000 AZN443.50600 BHD
5000 AZN1108.76500 BHD
10000 AZN2217.53000 BHD