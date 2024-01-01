Bahreyn dinarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile BHD → AZN çevirin

1.000 bhd
4.511,94 azn

1,000 BHD = 4,512 AZN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 BHD4,51194 AZN
5 BHD22,55970 AZN
10 BHD45,11940 AZN
20 BHD90,23880 AZN
50 BHD225,59700 AZN
100 BHD451,19400 AZN
250 BHD1.127,98500 AZN
500 BHD2.255,97000 AZN
1000 BHD4.511,94000 AZN
2000 BHD9.023,88000 AZN
5000 BHD22.559,70000 AZN
10000 BHD45.119,40000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bahreyn Dinarı
1 AZN0,22163 BHD
5 AZN1,10817 BHD
10 AZN2,21634 BHD
20 AZN4,43268 BHD
50 AZN11,08170 BHD
100 AZN22,16340 BHD
250 AZN55,40850 BHD
500 AZN110,81700 BHD
1000 AZN221,63400 BHD
2000 AZN443,26800 BHD
5000 AZN1.108,17000 BHD
10000 AZN2.216,34000 BHD