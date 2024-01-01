5.000 Bahreyn dinarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile BHD → AZN çevirin

5.000 bhd
22.536,45 azn

1,000.د.ب BHD = 4,507man. AZN

01:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,50844,5106
Düşük4,50604,5036
Ortalama4,50704,5071
Değişim-0.02%0.01%
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1 BHD → AZN istatistikleri

BHD → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5084, en düşük 4,5060 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5070 oldu. BHD → AZN kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

BHD → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5106, en düşük 4,5036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5071 oldu. BHD → AZN kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6970,9231,67918,2191.660,561,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,840,0160,016
1 EUR1,08390,63511,81819,731.798,221,4951,446
1 NZD0,59649,8620,55110,854989,2790,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 BHD4,50729 AZN
5 BHD22,53645 AZN
10 BHD45,07290 AZN
20 BHD90,14580 AZN
50 BHD225,36450 AZN
100 BHD450,72900 AZN
250 BHD1.126,82250 AZN
500 BHD2.253,64500 AZN
1000 BHD4.507,29000 AZN
2000 BHD9.014,58000 AZN
5000 BHD22.536,45000 AZN
10000 BHD45.072,90000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bahreyn Dinarı
1 AZN0,22186 BHD
5 AZN1,10932 BHD
10 AZN2,21863 BHD
20 AZN4,43726 BHD
50 AZN11,09315 BHD
100 AZN22,18630 BHD
250 AZN55,46575 BHD
500 AZN110,93150 BHD
1000 AZN221,86300 BHD
2000 AZN443,72600 BHD
5000 AZN1.109,31500 BHD
10000 AZN2.218,63000 BHD