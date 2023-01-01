مانات أذربيجاني إلى نيراس نيجيري

تحويل AZN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٤٥٣٬٧٠٦ ngn

1.00000 AZN = 453.70600 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AZN إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063688.34261.435281.659410.9573518.2147
1GBP1.1582811.23195102.3261.662451.922071.1088821.0978
1USD0.94020.811721183.061.349451.560180.900117.1255
1INR0.01131960.009772710.012039510.01624670.01878380.01083670.206182

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / النيرة النيجيرية
1 AZN453.70600 NGN
5 AZN2268.53000 NGN
10 AZN4537.06000 NGN
20 AZN9074.12000 NGN
50 AZN22685.30000 NGN
100 AZN45370.60000 NGN
250 AZN113426.50000 NGN
500 AZN226853.00000 NGN
1000 AZN453706.00000 NGN
2000 AZN907412.00000 NGN
5000 AZN2268530.00000 NGN
10000 AZN4537060.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / مانات أذربيجان
1 NGN0.00220 AZN
5 NGN0.01102 AZN
10 NGN0.02204 AZN
20 NGN0.04408 AZN
50 NGN0.11020 AZN
100 NGN0.22041 AZN
250 NGN0.55102 AZN
500 NGN1.10203 AZN
1000 NGN2.20407 AZN
2000 NGN4.40814 AZN
5000 NGN11.02035 AZN
10000 NGN22.04070 AZN