مانات أذربيجاني إلى ليف بلغاري

تحويل AZN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
1081.71 bgn

1.00000 AZN = 1.08171 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:56 UTC
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AZN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39311.434851.659020.957218.2198
1GBP1.1583511.23205102.3931.66211.921781.1087721.1054
1USD0.94020.811655183.10751.349051.559820.917.1303
1INR0.01131310.009766330.012032610.01623260.01876870.01082930.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / لياف بلغاري
1 AZN1.08171 BGN
5 AZN5.40855 BGN
10 AZN10.81710 BGN
20 AZN21.63420 BGN
50 AZN54.08550 BGN
100 AZN108.17100 BGN
250 AZN270.42750 BGN
500 AZN540.85500 BGN
1000 AZN1081.71000 BGN
2000 AZN2163.42000 BGN
5000 AZN5408.55000 BGN
10000 AZN10817.10000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / مانات أذربيجان
1 BGN0.92447 AZN
5 BGN4.62233 AZN
10 BGN9.24466 AZN
20 BGN18.48932 AZN
50 BGN46.22330 AZN
100 BGN92.44660 AZN
250 BGN231.11650 AZN
500 BGN462.23300 AZN
1000 BGN924.46600 AZN
2000 BGN1848.93200 AZN
5000 BGN4622.33000 AZN
10000 BGN9244.66000 AZN