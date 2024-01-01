Azerbaycan manatından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile AZN → BGN çevirin

1.000 azn
1.080,60 bgn

1,000 AZN = 1,081 BGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bulgar Levası
1 AZN1,08060 BGN
5 AZN5,40300 BGN
10 AZN10,80600 BGN
20 AZN21,61200 BGN
50 AZN54,03000 BGN
100 AZN108,06000 BGN
250 AZN270,15000 BGN
500 AZN540,30000 BGN
1000 AZN1.080,60000 BGN
2000 AZN2.161,20000 BGN
5000 AZN5.403,00000 BGN
10000 AZN10.806,00000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Azerbaycan Manatı
1 BGN0,92541 AZN
5 BGN4,62706 AZN
10 BGN9,25412 AZN
20 BGN18,50824 AZN
50 BGN46,27060 AZN
100 BGN92,54120 AZN
250 BGN231,35300 AZN
500 BGN462,70600 AZN
1000 BGN925,41200 AZN
2000 BGN1.850,82400 AZN
5000 BGN4.627,06000 AZN
10000 BGN9.254,12000 AZN