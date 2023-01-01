1 Bulgar levasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile BGN → AZN çevirin

1 bgn
0,92 azn

1.00000 BGN = 0.91986 AZN

5:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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BGN → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 AZN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.058287.9021.426081.637450.9664518.5277
1GBP1.1551311.2224101.5421.647371.891531.1163821.4026
1USD0.9450.818063183.06751.347651.547390.913317.5087
1INR0.01137630.009848170.012038410.01622360.01862810.01099470.210777

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Bulgar levasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Azerbaycan Manatı
1 BGN0.91986 AZN
5 BGN4.59932 AZN
10 BGN9.19864 AZN
20 BGN18.39728 AZN
50 BGN45.99320 AZN
100 BGN91.98640 AZN
250 BGN229.96600 AZN
500 BGN459.93200 AZN
1000 BGN919.86400 AZN
2000 BGN1839.72800 AZN
5000 BGN4599.32000 AZN
10000 BGN9198.64000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bulgar Levası
1 AZN1.08712 BGN
5 AZN5.43560 BGN
10 AZN10.87120 BGN
20 AZN21.74240 BGN
50 AZN54.35600 BGN
100 AZN108.71200 BGN
250 AZN271.78000 BGN
500 AZN543.56000 BGN
1000 AZN1087.12000 BGN
2000 AZN2174.24000 BGN
5000 AZN5435.60000 BGN
10000 AZN10871.20000 BGN