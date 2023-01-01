500 Azerbaycan manatından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile AZN → BGN çevirin

500 azn
544,44 bgn

1.00000 AZN = 1.08888 BGN

21:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.056687.87211.424981.644130.9667518.5509
1GBP1.155211.22055101.5071.646091.899251.1167921.4294
1USD0.946450.819303183.1651.348651.556060.9149517.5572
1INR0.01138020.009851530.012024310.01621660.01871050.01100160.211113

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bulgar Levası
1 AZN1.08888 BGN
5 AZN5.44440 BGN
10 AZN10.88880 BGN
20 AZN21.77760 BGN
50 AZN54.44400 BGN
100 AZN108.88800 BGN
250 AZN272.22000 BGN
500 AZN544.44000 BGN
1000 AZN1088.88000 BGN
2000 AZN2177.76000 BGN
5000 AZN5444.40000 BGN
10000 AZN10888.80000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Azerbaycan Manatı
1 BGN0.91837 AZN
5 BGN4.59187 AZN
10 BGN9.18373 AZN
20 BGN18.36746 AZN
50 BGN45.91865 AZN
100 BGN91.83730 AZN
250 BGN229.59325 AZN
500 BGN459.18650 AZN
1000 BGN918.37300 AZN
2000 BGN1836.74600 AZN
5000 BGN4591.86500 AZN
10000 BGN9183.73000 AZN