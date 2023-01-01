فلورن أروبي إلى ليو مولدوفي

تحويل AWG إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
9949.72 mdl

1.00000 AWG = 9.94972 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:48 UTC
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AWG إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.3891.434891.658950.957318.2206
1GBP1.1586111.23225102.4091.662491.922091.1091421.1108
1USD0.940250.811524183.10751.349151.559820.900117.1319
1INR0.01131360.009764750.012032610.01623380.01876870.01083060.206141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / مولدوفى Leu
1 AWG9.94972 MDL
5 AWG49.74860 MDL
10 AWG99.49720 MDL
20 AWG198.99440 MDL
50 AWG497.48600 MDL
100 AWG994.97200 MDL
250 AWG2487.43000 MDL
500 AWG4974.86000 MDL
1000 AWG9949.72000 MDL
2000 AWG19899.44000 MDL
5000 AWG49748.60000 MDL
10000 AWG99497.20000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Aruban Florin
1 MDL0.10050 AWG
5 MDL0.50252 AWG
10 MDL1.00505 AWG
20 MDL2.01010 AWG
50 MDL5.02525 AWG
100 MDL10.05050 AWG
250 MDL25.12625 AWG
500 MDL50.25250 AWG
1000 MDL100.50500 AWG
2000 MDL201.01000 AWG
5000 MDL502.52500 AWG
10000 MDL1005.05000 AWG