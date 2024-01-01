Aruba florininden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile AWG → MDL çevirin

1.000 awg
9.862,63 mdl

1,000 AWG = 9,863 MDL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

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AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Moldova Leyi
1 AWG9,86263 MDL
5 AWG49,31315 MDL
10 AWG98,62630 MDL
20 AWG197,25260 MDL
50 AWG493,13150 MDL
100 AWG986,26300 MDL
250 AWG2.465,65750 MDL
500 AWG4.931,31500 MDL
1000 AWG9.862,63000 MDL
2000 AWG19.725,26000 MDL
5000 AWG49.313,15000 MDL
10000 AWG98.626,30000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Aruba Florini
1 MDL0,10139 AWG
5 MDL0,50697 AWG
10 MDL1,01393 AWG
20 MDL2,02786 AWG
50 MDL5,06965 AWG
100 MDL10,13930 AWG
250 MDL25,34825 AWG
500 MDL50,69650 AWG
1000 MDL101,39300 AWG
2000 MDL202,78600 AWG
5000 MDL506,96500 AWG
10000 MDL1.013,93000 AWG