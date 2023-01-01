10 bin Aruba florininden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile AWG → MDL çevirin

10000 awg
100276 mdl

1.00000 AWG = 10.02760 MDL

20:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → MDL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 MDL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.056687.87211.425561.64490.96718.5421
1GBP1.1547311.22005101.4651.646091.899351.1166321.4104
1USD0.946450.819639183.1651.34921.556780.9152517.5488
1INR0.01138020.009855570.012024310.01622320.01871920.01100520.211012

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Moldova Leyi
1 AWG10.02760 MDL
5 AWG50.13800 MDL
10 AWG100.27600 MDL
20 AWG200.55200 MDL
50 AWG501.38000 MDL
100 AWG1002.76000 MDL
250 AWG2506.90000 MDL
500 AWG5013.80000 MDL
1000 AWG10027.60000 MDL
2000 AWG20055.20000 MDL
5000 AWG50138.00000 MDL
10000 AWG100276.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Aruba Florini
1 MDL0.09972 AWG
5 MDL0.49862 AWG
10 MDL0.99724 AWG
20 MDL1.99449 AWG
50 MDL4.98622 AWG
100 MDL9.97245 AWG
250 MDL24.93112 AWG
500 MDL49.86225 AWG
1000 MDL99.72450 AWG
2000 MDL199.44900 AWG
5000 MDL498.62250 AWG
10000 MDL997.24500 AWG