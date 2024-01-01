500 Moldova leyinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MDL → AWG çevirin

500 mdl
50,76 awg

1,000L MDL = 0,1015ƒ AWG

14:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10160,1020
Düşük0,10030,1003
Ortalama0,10110,1012
Değişim0.98%0.10%
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1 MDL → AWG istatistikleri

MDL → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1016, en düşük 0,1003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1011 oldu. MDL → AWG kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1020, en düşük 0,1003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1012 oldu. MDL → AWG kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1791,3841,53483,7311,6781,337
1 GBP1,277123,2171,7681,959106,9372,1431,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13211,10860,4841,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Aruba Florini
1 MDL0,10152 AWG
5 MDL0,50760 AWG
10 MDL1,01520 AWG
20 MDL2,03040 AWG
50 MDL5,07600 AWG
100 MDL10,15200 AWG
250 MDL25,38000 AWG
500 MDL50,76000 AWG
1000 MDL101,52000 AWG
2000 MDL203,04000 AWG
5000 MDL507,60000 AWG
10000 MDL1.015,20000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Moldova Leyi
1 AWG9,85028 MDL
5 AWG49,25140 MDL
10 AWG98,50280 MDL
20 AWG197,00560 MDL
50 AWG492,51400 MDL
100 AWG985,02800 MDL
250 AWG2.462,57000 MDL
500 AWG4.925,14000 MDL
1000 AWG9.850,28000 MDL
2000 AWG19.700,56000 MDL
5000 AWG49.251,40000 MDL
10000 AWG98.502,80000 MDL