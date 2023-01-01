5 كوانزا أنغولي إلى بات تايلاندي

تحويل AOA إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
٠٫٢١ thb

1.00000 AOA = 0.04210 THB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / باهت تايلندي
1 AOA0.04210 THB
5 AOA0.21052 THB
10 AOA0.42105 THB
20 AOA0.84209 THB
50 AOA2.10523 THB
100 AOA4.21045 THB
250 AOA10.52613 THB
500 AOA21.05225 THB
1000 AOA42.10450 THB
2000 AOA84.20900 THB
5000 AOA210.52250 THB
10000 AOA421.04500 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Angolan Kwanza
1 THB23.75040 AOA
5 THB118.75200 AOA
10 THB237.50400 AOA
20 THB475.00800 AOA
50 THB1187.52000 AOA
100 THB2375.04000 AOA
250 THB5937.60000 AOA
500 THB11875.20000 AOA
1000 THB23750.40000 AOA
2000 THB47500.80000 AOA
5000 THB118752.00000 AOA
10000 THB237504.00000 AOA