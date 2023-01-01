غيلدر الأنتيل الهولندية إلى روبية سريلانكي

تحويل ANG إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ang
١٨٠٬٠٥٣ lkr

1.00000 ANG = 180.05300 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ANG إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ANG → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.062788.41031.434381.65840.95718.2165
1GBP1.1583511.231102.4121.661541.921041.1085421.1014
1USD0.9410.812348183.1941.349751.560550.900517.1417
1INR0.01131090.00976450.012020110.01622410.0187580.01082410.206045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غيلدر الأنتيل الهولندية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ANG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ANG الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هولندا الغيلدر antillean

ANG إلى USD

ANG إلى EUR

ANG إلى GBP

ANG إلى NZD

ANG إلى SGD

ANG إلى ZAR

ANG إلى CAD

ANG إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / روبية سريلانكية
1 ANG180.05300 LKR
5 ANG900.26500 LKR
10 ANG1800.53000 LKR
20 ANG3601.06000 LKR
50 ANG9002.65000 LKR
100 ANG18005.30000 LKR
250 ANG45013.25000 LKR
500 ANG90026.50000 LKR
1000 ANG180053.00000 LKR
2000 ANG360106.00000 LKR
5000 ANG900265.00000 LKR
10000 ANG1800530.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 LKR0.00555 ANG
5 LKR0.02777 ANG
10 LKR0.05554 ANG
20 LKR0.11108 ANG
50 LKR0.27770 ANG
100 LKR0.55539 ANG
250 LKR1.38848 ANG
500 LKR2.77697 ANG
1000 LKR5.55393 ANG
2000 LKR11.10786 ANG
5000 LKR27.76965 ANG
10000 LKR55.53930 ANG