Hollanda Antilleri guldeninden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ANG → LKR çevirin

1.000 ang
166.668 lkr

1,000 ANG = 166,7 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,940,8031,6841,36218,8621,37783,609
1 EUR1,06410,8551,7921,44920,0711,46688,969
1 GBP1,2451,1712,0971,69523,4831,715104,094
1 NZD0,5940,5580,47710,80811,1980,81849,639

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hollanda Antilleri guldeninden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hollanda Antilleri parası için en iyi döviz çiftleri

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Sri Lanka Rupisi
1 ANG166,66800 LKR
5 ANG833,34000 LKR
10 ANG1.666,68000 LKR
20 ANG3.333,36000 LKR
50 ANG8.333,40000 LKR
100 ANG16.666,80000 LKR
250 ANG41.667,00000 LKR
500 ANG83.334,00000 LKR
1000 ANG166.668,00000 LKR
2000 ANG333.336,00000 LKR
5000 ANG833.340,00000 LKR
10000 ANG1.666.680,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hollanda Antilleri Parası
1 LKR0,00600 ANG
5 LKR0,03000 ANG
10 LKR0,06000 ANG
20 LKR0,12000 ANG
50 LKR0,30000 ANG
100 LKR0,60000 ANG
250 LKR1,49999 ANG
500 LKR2,99999 ANG
1000 LKR5,99997 ANG
2000 LKR11,99994 ANG
5000 LKR29,99985 ANG
10000 LKR59,99970 ANG