10 Hollanda Antilleri guldeninden Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile ANG → LKR çevirin
ANG → LKR çevrim grafiği
1 ANG = 179,77500 LKR
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Sri Lanka Rupisi
|1 ANG
|179.77500 LKR
|5 ANG
|898.87500 LKR
|10 ANG
|1797.75000 LKR
|20 ANG
|3595.50000 LKR
|50 ANG
|8988.75000 LKR
|100 ANG
|17977.50000 LKR
|250 ANG
|44943.75000 LKR
|500 ANG
|89887.50000 LKR
|1000 ANG
|179775.00000 LKR
|2000 ANG
|359550.00000 LKR
|5000 ANG
|898875.00000 LKR
|10000 ANG
|1797750.00000 LKR