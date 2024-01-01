20 Sri Lanka rupisinden Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile LKR → ANG çevirin

20 lkr
0,12 ang

1,000Sr LKR = 0,005920ƒ ANG

05:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00590,0060
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00590,0059
Değişim0.30%-1.80%
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1 LKR → ANG istatistikleri

LKR → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0059, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. LKR → ANG kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0059 oldu. LKR → ANG kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,711,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6351,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5791,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hollanda Antilleri Parası
1 LKR0,00592 ANG
5 LKR0,02960 ANG
10 LKR0,05920 ANG
20 LKR0,11841 ANG
50 LKR0,29601 ANG
100 LKR0,59203 ANG
250 LKR1,48007 ANG
500 LKR2,96015 ANG
1000 LKR5,92029 ANG
2000 LKR11,84058 ANG
5000 LKR29,60145 ANG
10000 LKR59,20290 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Sri Lanka Rupisi
1 ANG168,91100 LKR
5 ANG844,55500 LKR
10 ANG1.689,11000 LKR
20 ANG3.378,22000 LKR
50 ANG8.445,55000 LKR
100 ANG16.891,10000 LKR
250 ANG42.227,75000 LKR
500 ANG84.455,50000 LKR
1000 ANG168.911,00000 LKR
2000 ANG337.822,00000 LKR
5000 ANG844.555,00000 LKR
10000 ANG1.689.110,00000 LKR