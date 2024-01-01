Norveç kronundan Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile NOK → ANG çevirin

1.000 nok
170,25 ang

1.00000 NOK = 0.17025 ANG

15:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855961.0779589.49091.452861.651140.9475918.3902
1 GBP1.1682811.25935104.5511.697351.9291.1070521.4849
1 USD0.92770.79406183.01951.34781.531750.8790517.0603
1 INR0.01117430.009564750.012045410.01623470.01845040.01058850.205498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hollanda Antilleri Parası
1 NOK0.17025 ANG
5 NOK0.85124 ANG
10 NOK1.70247 ANG
20 NOK3.40494 ANG
50 NOK8.51235 ANG
100 NOK17.02470 ANG
250 NOK42.56175 ANG
500 NOK85.12350 ANG
1000 NOK170.24700 ANG
2000 NOK340.49400 ANG
5000 NOK851.23500 ANG
10000 NOK1702.47000 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Norveç Kronu
1 ANG5.87381 NOK
5 ANG29.36905 NOK
10 ANG58.73810 NOK
20 ANG117.47620 NOK
50 ANG293.69050 NOK
100 ANG587.38100 NOK
250 ANG1468.45250 NOK
500 ANG2936.90500 NOK
1000 ANG5873.81000 NOK
2000 ANG11747.62000 NOK
5000 ANG29369.05000 NOK
10000 ANG58738.10000 NOK