1 Hollanda Antilleri guldeninden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ANG → NOK çevirin

1 ang
5,96 nok

1.00000 ANG = 5.95651 NOK

13:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ANG → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ANG → 0 NOK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86481.054487.67781.42271.64930.967418.6338
1GBP1.1563411.2193101.391.64521.907241.1186421.548
1USD0.948450.820143183.15421.34931.564210.917817.6724
1INR0.01140540.009862910.012025910.01622650.0188110.01103730.212526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hollanda Antilleri parası

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Norveç Kronu
1 ANG5.95651 NOK
5 ANG29.78255 NOK
10 ANG59.56510 NOK
20 ANG119.13020 NOK
50 ANG297.82550 NOK
100 ANG595.65100 NOK
250 ANG1489.12750 NOK
500 ANG2978.25500 NOK
1000 ANG5956.51000 NOK
2000 ANG11913.02000 NOK
5000 ANG29782.55000 NOK
10000 ANG59565.10000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hollanda Antilleri Parası
1 NOK0.16788 ANG
5 NOK0.83942 ANG
10 NOK1.67883 ANG
20 NOK3.35766 ANG
50 NOK8.39415 ANG
100 NOK16.78830 ANG
250 NOK41.97075 ANG
500 NOK83.94150 ANG
1000 NOK167.88300 ANG
2000 NOK335.76600 ANG
5000 NOK839.41500 ANG
10000 NOK1678.83000 ANG