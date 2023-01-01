درام أرميني إلى لوتي ليسوتو

تحويل AMD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
49.02 lsl

1.00000 AMD = 0.04902 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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AMD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Lesotho Loti
1 AMD0.04902 LSL
5 AMD0.24511 LSL
10 AMD0.49021 LSL
20 AMD0.98042 LSL
50 AMD2.45106 LSL
100 AMD4.90212 LSL
250 AMD12.25530 LSL
500 AMD24.51060 LSL
1000 AMD49.02120 LSL
2000 AMD98.04240 LSL
5000 AMD245.10600 LSL
10000 AMD490.21200 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / درام أرمينية
1 LSL20.39930 AMD
5 LSL101.99650 AMD
10 LSL203.99300 AMD
20 LSL407.98600 AMD
50 LSL1019.96500 AMD
100 LSL2039.93000 AMD
250 LSL5099.82500 AMD
500 LSL10199.65000 AMD
1000 LSL20399.30000 AMD
2000 LSL40798.60000 AMD
5000 LSL101996.50000 AMD
10000 LSL203993.00000 AMD