50 ليك ألباني إلى دينار كويتي

تحويل ALL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

50 all
0.163 kwd

1.00000 ALL = 0.00326 KWD

Mid-market exchange rate at 19:33
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85711.07689.79761.461641.635260.947218.6812
1 GBP1.1667311.2554104.7691.705341.90791.1051221.7959
1 USD0.929350.796559183.4551.35841.519760.8803517.3617
1 INR0.01113620.009544770.011982510.0162770.01821050.01054880.208037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليلى ألبانية

ALL إلى USD

ALL إلى EUR

ALL إلى GBP

ALL إلى CAD

ALL إلى PHP

ALL إلى MKD

ALL إلى AUD

ALL إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليك ألباني / Kuwaiti Dinar
1 ALL0.00326 KWD
5 ALL0.01630 KWD
10 ALL0.03261 KWD
20 ALL0.06522 KWD
50 ALL0.16304 KWD
100 ALL0.32609 KWD
250 ALL0.81522 KWD
500 ALL1.63044 KWD
1000 ALL3.26089 KWD
2000 ALL6.52178 KWD
5000 ALL16.30445 KWD
10000 ALL32.60890 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ليك ألباني
1 KWD306.66400 ALL
5 KWD1533.32000 ALL
10 KWD3066.64000 ALL
20 KWD6133.28000 ALL
50 KWD15333.20000 ALL
100 KWD30666.40000 ALL
250 KWD76666.00000 ALL
500 KWD153332.00000 ALL
1000 KWD306664.00000 ALL
2000 KWD613328.00000 ALL
5000 KWD1533320.00000 ALL
10000 KWD3066640.00000 ALL