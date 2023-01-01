1 ليك ألباني إلى دينار كويتي

تحويل ALL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 all
0.003 kwd

1.00000 ALL = 0.00326 KWD

Mid-market exchange rate at 19:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85711.076189.80591.461721.635290.947218.6835
1 GBP1.1667311.2554104.7691.705271.907761.1051221.7965
1 USD0.92930.796559183.4551.358351.519640.8802517.3622
1 INR0.01113510.009544770.011982510.01627640.01820910.01054760.208043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Kuwaiti Dinar
1 ALL0.00326 KWD
5 ALL0.01631 KWD
10 ALL0.03261 KWD
20 ALL0.06522 KWD
50 ALL0.16305 KWD
100 ALL0.32611 KWD
250 ALL0.81527 KWD
500 ALL1.63054 KWD
1000 ALL3.26107 KWD
2000 ALL6.52214 KWD
5000 ALL16.30535 KWD
10000 ALL32.61070 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ليك ألباني
1 KWD306.64800 ALL
5 KWD1533.24000 ALL
10 KWD3066.48000 ALL
20 KWD6132.96000 ALL
50 KWD15332.40000 ALL
100 KWD30664.80000 ALL
250 KWD76662.00000 ALL
500 KWD153324.00000 ALL
1000 KWD306648.00000 ALL
2000 KWD613296.00000 ALL
5000 KWD1533240.00000 ALL
10000 KWD3066480.00000 ALL