1 Arnavutluk lekinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ALL → KWD çevirin

1 all
0,003 kwd

1.00000 ALL = 0.00319 KWD

02:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550651.0763589.34011.450921.651730.94805518.3551
1 GBP1.169511.25885104.4881.696931.931791.1087521.4673
1 USD0.929050.794376183.00281.3481.534570.8807517.0531
1 INR0.01119320.009570470.012047810.01624040.01848810.01061110.205452

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Arnavutluk lekinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Kuveyt Dinarı
1 ALL0.00319 KWD
5 ALL0.01596 KWD
10 ALL0.03192 KWD
20 ALL0.06384 KWD
50 ALL0.15960 KWD
100 ALL0.31920 KWD
250 ALL0.79799 KWD
500 ALL1.59597 KWD
1000 ALL3.19195 KWD
2000 ALL6.38390 KWD
5000 ALL15.95975 KWD
10000 ALL31.91950 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arnavutluk Leki
1 KWD313.28800 ALL
5 KWD1566.44000 ALL
10 KWD3132.88000 ALL
20 KWD6265.76000 ALL
50 KWD15664.40000 ALL
100 KWD31328.80000 ALL
250 KWD78322.00000 ALL
500 KWD156644.00000 ALL
1000 KWD313288.00000 ALL
2000 KWD626576.00000 ALL
5000 KWD1566440.00000 ALL
10000 KWD3132880.00000 ALL