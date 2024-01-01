500 Kuveyt dinarından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile KWD → ALL çevirin

1,000ك KWD = 302,9Lek ALL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 KWD → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek302,9460302,9460
Düşük293,5120289,8170
Ortalama297,8220295,0683
Değişim2.11%2.96%
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1 KWD → ALL istatistikleri

KWD → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 302,9460, en düşük 293,5120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 297,8220 oldu. KWD → ALL kurundaki değişiklik 2.11 değerindeydi.

KWD → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 302,9460, en düşük 289,8170 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 295,0683 oldu. KWD → ALL kurundaki değişiklik 2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arnavutluk Leki
1 KWD302,87000 ALL
5 KWD1.514,35000 ALL
10 KWD3.028,70000 ALL
20 KWD6.057,40000 ALL
50 KWD15.143,50000 ALL
100 KWD30.287,00000 ALL
250 KWD75.717,50000 ALL
500 KWD151.435,00000 ALL
1000 KWD302.870,00000 ALL
2000 KWD605.740,00000 ALL
5000 KWD1.514.350,00000 ALL
10000 KWD3.028.700,00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Kuveyt Dinarı
1 ALL0,00330 KWD
5 ALL0,01651 KWD
10 ALL0,03302 KWD
20 ALL0,06604 KWD
50 ALL0,16509 KWD
100 ALL0,33018 KWD
250 ALL0,82544 KWD
500 ALL1,65088 KWD
1000 ALL3,30175 KWD
2000 ALL6,60350 KWD
5000 ALL16,50875 KWD
10000 ALL33,01750 KWD