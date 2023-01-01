ألف فرنك غرب إفريقي إلى فرنك سويسري

تحويل XOF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 xof
180 xpf

1.00000 XOF = 0.17979 XPF

Mid-market exchange rate at 01:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.084690.23871.485141.67080.962918.7752
1 GBP1.1440311.2408103.2351.699031.911421.1015921.4791
1 USD0.9220.805932183.21.36931.540480.887817.3107
1 INR0.01108170.009686680.012019210.01645790.01851530.01067070.208061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / فرنك الـ CFP
1 XOF0.17979 XPF
5 XOF0.89894 XPF
10 XOF1.79788 XPF
20 XOF3.59576 XPF
50 XOF8.98940 XPF
100 XOF17.97880 XPF
250 XOF44.94700 XPF
500 XOF89.89400 XPF
1000 XOF179.78800 XPF
2000 XOF359.57600 XPF
5000 XOF898.94000 XPF
10000 XOF1797.88000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 XPF5.56211 XOF
5 XPF27.81055 XOF
10 XPF55.62110 XOF
20 XPF111.24220 XOF
50 XPF278.10550 XOF
100 XPF556.21100 XOF
250 XPF1390.52750 XOF
500 XPF2781.05500 XOF
1000 XPF5562.11000 XOF
2000 XPF11124.22000 XOF
5000 XPF27810.55000 XOF
10000 XPF55621.10000 XOF