5000 فرنك سويسري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل XPF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ xpf
٢٧٬٧٧٥ xof

1.00000 XPF = 5.55505 XOF

Mid-market exchange rate at 04:38
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351318.25910.92383.1850.8070051.545481.37065
1 SGD0.740028113.51220.68306161.55920.5972061.14371.01432
1 ZAR0.05476740.074006910.05055124.555810.04419740.08464140.0750667
1 EUR1.08341.46419.7819190.12260.87431.674371.48496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 XPF5.55505 XOF
5 XPF27.77525 XOF
10 XPF55.55050 XOF
20 XPF111.10100 XOF
50 XPF277.75250 XOF
100 XPF555.50500 XOF
250 XPF1388.76250 XOF
500 XPF2777.52500 XOF
1000 XPF5555.05000 XOF
2000 XPF11110.10000 XOF
5000 XPF27775.25000 XOF
10000 XPF55550.50000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / فرنك الـ CFP
1 XOF0.18002 XPF
5 XOF0.90008 XPF
10 XOF1.80016 XPF
20 XOF3.60032 XPF
50 XOF9.00080 XPF
100 XOF18.00160 XPF
250 XOF45.00400 XPF
500 XOF90.00800 XPF
1000 XOF180.01600 XPF
2000 XOF360.03200 XPF
5000 XOF900.08000 XPF
10000 XOF1800.16000 XPF