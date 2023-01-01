1 فرنك غرب إفريقي إلى دينار مقدوني

تحويل XOF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.09 mkd

1.00000 XOF = 0.09270 MKD

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8051851.368050.921551.5358610.15581.35844.639
1 GBP1.2419511.699051.144491.9074612.6131.676631049
1 CAD0.7309670.58856410.673611.122677.423560.986806617.404
1 EUR1.085150.873751.4845411.6666411.02061.46495916.56

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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XOF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دينار مقدوني
1 XOF0.09270 MKD
5 XOF0.46352 MKD
10 XOF0.92705 MKD
20 XOF1.85410 MKD
50 XOF4.63525 MKD
100 XOF9.27050 MKD
250 XOF23.17625 MKD
500 XOF46.35250 MKD
1000 XOF92.70500 MKD
2000 XOF185.41000 MKD
5000 XOF463.52500 MKD
10000 XOF927.05000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MKD10.78690 XOF
5 MKD53.93450 XOF
10 MKD107.86900 XOF
20 MKD215.73800 XOF
50 MKD539.34500 XOF
100 MKD1078.69000 XOF
250 MKD2696.72500 XOF
500 MKD5393.45000 XOF
1000 MKD10786.90000 XOF
2000 MKD21573.80000 XOF
5000 MKD53934.50000 XOF
10000 MKD107869.00000 XOF