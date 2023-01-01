1 فرنك غرب إفريقي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل XOF إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.04 hnl

1.00000 XOF = 0.04037 HNL

Mid-market exchange rate at 22:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.0849590.25271.484431.666210.9630518.7712
1 GBP1.1444311.2417103.2921.698891.906931.1021421.4831
1 USD0.92170.805348183.1861.36821.535740.8876517.3014
1 INR0.011080.009681290.012021310.01644750.01846160.01067070.207985

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / لامبيرا هندوراسي
1 XOF0.04037 HNL
5 XOF0.20187 HNL
10 XOF0.40374 HNL
20 XOF0.80748 HNL
50 XOF2.01869 HNL
100 XOF4.03739 HNL
250 XOF10.09347 HNL
500 XOF20.18695 HNL
1000 XOF40.37390 HNL
2000 XOF80.74780 HNL
5000 XOF201.86950 HNL
10000 XOF403.73900 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 HNL24.76850 XOF
5 HNL123.84250 XOF
10 HNL247.68500 XOF
20 HNL495.37000 XOF
50 HNL1238.42500 XOF
100 HNL2476.85000 XOF
250 HNL6192.12500 XOF
500 HNL12384.25000 XOF
1000 HNL24768.50000 XOF
2000 HNL49537.00000 XOF
5000 HNL123842.50000 XOF
10000 HNL247685.00000 XOF