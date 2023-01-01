10 فرنك غرب إفريقي إلى جنيه جبل طارق

تحويل XOF إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٠٫٠١ gip

1.00000 XOF = 0.00131 GIP

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.36820.921751.5359810.15581.3501844.739
1 GBP1.2416511.698831.144431.9071512.60991.676351048.87
1 CAD0.7308870.58864210.6736911.122637.422750.986771617.409
1 EUR1.08490.87381.4843611.6663911.0181.46472916.457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه جبل طارق
1 XOF0.00131 GIP
5 XOF0.00653 GIP
10 XOF0.01307 GIP
20 XOF0.02613 GIP
50 XOF0.06533 GIP
100 XOF0.13066 GIP
250 XOF0.32666 GIP
500 XOF0.65331 GIP
1000 XOF1.30663 GIP
2000 XOF2.61326 GIP
5000 XOF6.53315 GIP
10000 XOF13.06630 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GIP765.32500 XOF
5 GIP3826.62500 XOF
10 GIP7653.25000 XOF
20 GIP15306.50000 XOF
50 GIP38266.25000 XOF
100 GIP76532.50000 XOF
250 GIP191331.25000 XOF
500 GIP382662.50000 XOF
1000 GIP765325.00000 XOF
2000 GIP1530650.00000 XOF
5000 GIP3826625.00000 XOF
10000 GIP7653250.00000 XOF