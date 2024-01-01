1 جنيه جبل طارق إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GIP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 gip
768 xof

1.00000 GIP = 768.30800 XOF

Mid-market exchange rate at 22:32
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853711.0819589.67071.460851.648060.9530318.5141
1 GBP1.1713611.2673105.0321.711111.930391.1163421.6858
1 USD0.92420.789079182.87881.35021.523230.881117.1118
1 INR0.01115190.009520880.012065810.01629130.0183790.01063120.206468

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GIP768.30800 XOF
5 GIP3841.54000 XOF
10 GIP7683.08000 XOF
20 GIP15366.16000 XOF
50 GIP38415.40000 XOF
100 GIP76830.80000 XOF
250 GIP192077.00000 XOF
500 GIP384154.00000 XOF
1000 GIP768308.00000 XOF
2000 GIP1536616.00000 XOF
5000 GIP3841540.00000 XOF
10000 GIP7683080.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه جبل طارق
1 XOF0.00130 GIP
5 XOF0.00651 GIP
10 XOF0.01302 GIP
20 XOF0.02603 GIP
50 XOF0.06508 GIP
100 XOF0.13016 GIP
250 XOF0.32539 GIP
500 XOF0.65078 GIP
1000 XOF1.30156 GIP
2000 XOF2.60312 GIP
5000 XOF6.50780 GIP
10000 XOF13.01560 GIP