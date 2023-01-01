500 فرنك غرب إفريقي إلى بولا بوتسواني

تحويل XOF إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

500 xof
10.91 bwp

1.00000 XOF = 0.02182 BWP

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873551.084890.24021.484331.667380.9628518.767
1 GBP1.1447511.2418103.31.699151.90871.1022321.4831
1 USD0.921850.805283183.1861.36831.537040.887517.3
1 INR0.01108150.009680510.012021310.01644870.01847720.01066890.207968

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Botswanan Pula
1 XOF0.02182 BWP
5 XOF0.10909 BWP
10 XOF0.21818 BWP
20 XOF0.43636 BWP
50 XOF1.09090 BWP
100 XOF2.18180 BWP
250 XOF5.45450 BWP
500 XOF10.90900 BWP
1000 XOF21.81800 BWP
2000 XOF43.63600 BWP
5000 XOF109.09000 BWP
10000 XOF218.18000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BWP45.83370 XOF
5 BWP229.16850 XOF
10 BWP458.33700 XOF
20 BWP916.67400 XOF
50 BWP2291.68500 XOF
100 BWP4583.37000 XOF
250 BWP11458.42500 XOF
500 BWP22916.85000 XOF
1000 BWP45833.70000 XOF
2000 BWP91667.40000 XOF
5000 BWP229168.50000 XOF
10000 BWP458337.00000 XOF