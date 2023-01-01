10 فرنك وسط إفريقي إلى روبية سريلانكي

تحويل XAF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xaf
٥٫٣١ lkr

1.00000 XAF = 0.53084 LKR

Mid-market exchange rate at 19:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87331.084590.20331.483921.666030.963618.7714
1 GBP1.1450811.24185103.2911.699221.907751.103421.4949
1 USD0.92210.80525183.1751.36831.536220.888517.3088
1 INR0.01108610.00968140.012022810.01645090.01846970.01068230.208101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / روبية سريلانكية
1 XAF0.53084 LKR
5 XAF2.65419 LKR
10 XAF5.30838 LKR
20 XAF10.61676 LKR
50 XAF26.54190 LKR
100 XAF53.08380 LKR
250 XAF132.70950 LKR
500 XAF265.41900 LKR
1000 XAF530.83800 LKR
2000 XAF1061.67600 LKR
5000 XAF2654.19000 LKR
10000 XAF5308.38000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك فرنك بيك
1 LKR1.88381 XAF
5 LKR9.41905 XAF
10 LKR18.83810 XAF
20 LKR37.67620 XAF
50 LKR94.19050 XAF
100 LKR188.38100 XAF
250 LKR470.95250 XAF
500 LKR941.90500 XAF
1000 LKR1883.81000 XAF
2000 LKR3767.62000 XAF
5000 LKR9419.05000 XAF
10000 LKR18838.10000 XAF