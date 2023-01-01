1 فرنك وسط إفريقي إلى روبية سريلانكي

تحويل XAF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١ xaf
٠٫٥٣ lkr

1.00000 XAF = 0.53089 LKR

Mid-market exchange rate at 19:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87341.084790.21991.484031.666210.9635518.775
1 GBP1.1449511.24195103.2991.699171.907761.1032221.4968
1 USD0.92190.805185183.1751.368151.53610.8883517.3089
1 INR0.0110840.009680620.012022810.01644910.01846830.01068050.208102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / روبية سريلانكية
1 XAF0.53089 LKR
5 XAF2.65445 LKR
10 XAF5.30890 LKR
20 XAF10.61780 LKR
50 XAF26.54450 LKR
100 XAF53.08900 LKR
250 XAF132.72250 LKR
500 XAF265.44500 LKR
1000 XAF530.89000 LKR
2000 XAF1061.78000 LKR
5000 XAF2654.45000 LKR
10000 XAF5308.90000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك فرنك بيك
1 LKR1.88363 XAF
5 LKR9.41815 XAF
10 LKR18.83630 XAF
20 LKR37.67260 XAF
50 LKR94.18150 XAF
100 LKR188.36300 XAF
250 LKR470.90750 XAF
500 LKR941.81500 XAF
1000 LKR1883.63000 XAF
2000 LKR3767.26000 XAF
5000 LKR9418.15000 XAF
10000 LKR18836.30000 XAF