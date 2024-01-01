دولار تايواني جديد إلى ليو روماني

تحويل TWD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
139.45 ron

NT$1.000 TWD = L0.1395 RON

Mid-market exchange rate at 02:51
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TWD إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RON

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3350.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.986110.7930.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.332191.2221.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0945.799107.3320.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Romanian Leu
1 TWD٠٫١٣٩٤٥ RON
5 TWD٠٫٦٩٧٢٦ RON
10 TWD١٫٣٩٤٥٢ RON
20 TWD٢٫٧٨٩٠٤ RON
50 TWD٦٫٩٧٢٦٠ RON
100 TWD١٣٫٩٤٥٢٠ RON
250 TWD٣٤٫٨٦٣٠٠ RON
500 TWD٦٩٫٧٢٦٠٠ RON
1000 TWD١٣٩٫٤٥٢٠٠ RON
2000 TWD٢٧٨٫٩٠٤٠٠ RON
5000 TWD٦٩٧٫٢٦٠٠٠ RON
10000 TWD١٬٣٩٤٫٥٢٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار تايواني جديد
1 RON٧٫١٧٠٩٤ TWD
5 RON٣٥٫٨٥٤٧٠ TWD
10 RON٧١٫٧٠٩٤٠ TWD
20 RON١٤٣٫٤١٨٨٠ TWD
50 RON٣٥٨٫٥٤٧٠٠ TWD
100 RON٧١٧٫٠٩٤٠٠ TWD
250 RON١٬٧٩٢٫٧٣٥٠٠ TWD
500 RON٣٬٥٨٥٫٤٧٠٠٠ TWD
1000 RON٧٬١٧٠٫٩٤٠٠٠ TWD
2000 RON١٤٬٣٤١٫٨٨٠٠٠ TWD
5000 RON٣٥٬٨٥٤٫٧٠٠٠٠ TWD
10000 RON٧١٬٧٠٩٫٤٠٠٠٠ TWD