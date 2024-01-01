دولار تايواني جديد إلى دينار جزائري

تحويل TWD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
4,186.42 dzd

NT$1.000 TWD = دج4.186 DZD

Mid-market exchange rate at 02:36
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TWD إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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DZD

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3450.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.7920.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.334191.2431.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3480.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Algerian Dinar
1 TWD٤٫١٨٦٤٢ DZD
5 TWD٢٠٫٩٣٢١٠ DZD
10 TWD٤١٫٨٦٤٢٠ DZD
20 TWD٨٣٫٧٢٨٤٠ DZD
50 TWD٢٠٩٫٣٢١٠٠ DZD
100 TWD٤١٨٫٦٤٢٠٠ DZD
250 TWD١٬٠٤٦٫٦٠٥٠٠ DZD
500 TWD٢٬٠٩٣٫٢١٠٠٠ DZD
1000 TWD٤٬١٨٦٫٤٢٠٠٠ DZD
2000 TWD٨٬٣٧٢٫٨٤٠٠٠ DZD
5000 TWD٢٠٬٩٣٢٫١٠٠٠٠ DZD
10000 TWD٤١٬٨٦٤٫٢٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار تايواني جديد
1 DZD٠٫٢٣٨٨٧ TWD
5 DZD١٫١٩٤٣٤ TWD
10 DZD٢٫٣٨٨٦٨ TWD
20 DZD٤٫٧٧٧٣٦ TWD
50 DZD١١٫٩٤٣٤٠ TWD
100 DZD٢٣٫٨٨٦٨٠ TWD
250 DZD٥٩٫٧١٧٠٠ TWD
500 DZD١١٩٫٤٣٤٠٠ TWD
1000 DZD٢٣٨٫٨٦٨٠٠ TWD
2000 DZD٤٧٧٫٧٣٦٠٠ TWD
5000 DZD١٬١٩٤٫٣٤٠٠٠ TWD
10000 DZD٢٬٣٨٨٫٦٨٠٠٠ TWD