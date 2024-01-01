1 دولار تايواني جديد إلى دينار جزائري

تحويل TWD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1 twd
4.28 dzd

1.000 TWD = 4.275 DZD

Mid-market exchange rate at 19:37
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٣٠٫٧٨٢١٫٣٥١٫٥١٤٧٫٨٢٣١٤٧٫٦٦٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1٠٫٥٨٧١٫٠١٣١٫١٣٦٥٫٨٧١١١٠٫٨١٤٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٤1١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٠٫٠٠٧١٨٨٫٨٧١١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٧١٠٩٫٤١٨٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Algerian Dinar
1 TWD٤٫٢٧٥١٨ DZD
5 TWD٢١٫٣٧٥٩٠ DZD
10 TWD٤٢٫٧٥١٨٠ DZD
20 TWD٨٥٫٥٠٣٦٠ DZD
50 TWD٢١٣٫٧٥٩٠٠ DZD
100 TWD٤٢٧٫٥١٨٠٠ DZD
250 TWD١٬٠٦٨٫٧٩٥٠٠ DZD
500 TWD٢٬١٣٧٫٥٩٠٠٠ DZD
1000 TWD٤٬٢٧٥٫١٨٠٠٠ DZD
2000 TWD٨٬٥٥٠٫٣٦٠٠٠ DZD
5000 TWD٢١٬٣٧٥٫٩٠٠٠٠ DZD
10000 TWD٤٢٬٧٥١٫٨٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار تايواني جديد
1 DZD٠٫٢٣٣٩١ TWD
5 DZD١٫١٦٩٥٤ TWD
10 DZD٢٫٣٣٩٠٨ TWD
20 DZD٤٫٦٧٨١٦ TWD
50 DZD١١٫٦٩٥٤٠ TWD
100 DZD٢٣٫٣٩٠٨٠ TWD
250 DZD٥٨٫٤٧٧٠٠ TWD
500 DZD١١٦٫٩٥٤٠٠ TWD
1000 DZD٢٣٣٫٩٠٨٠٠ TWD
2000 DZD٤٦٧٫٨١٦٠٠ TWD
5000 DZD١٬١٦٩٫٥٤٠٠٠ TWD
10000 DZD٢٬٣٣٩٫٠٨٠٠٠ TWD