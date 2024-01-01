Yeni Tayvan dolarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile TWD → DZD çevirin

1.000 twd
4.276,05 dzd

1.00000 TWD = 4.27605 DZD

23:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.077589.44131.450581.650960.94793518.3635
1 GBP1.1696211.2603104.6151.696681.931051.1087321.4789
1 USD0.928050.793462183.00821.346251.532210.8797517.0427
1 INR0.01118050.009558840.01204710.01621830.01845860.01059840.205313

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Cezayir Dinarı
1 TWD4.27605 DZD
5 TWD21.38025 DZD
10 TWD42.76050 DZD
20 TWD85.52100 DZD
50 TWD213.80250 DZD
100 TWD427.60500 DZD
250 TWD1069.01250 DZD
500 TWD2138.02500 DZD
1000 TWD4276.05000 DZD
2000 TWD8552.10000 DZD
5000 TWD21380.25000 DZD
10000 TWD42760.50000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Yeni Tayvan Doları
1 DZD0.23386 TWD
5 DZD1.16931 TWD
10 DZD2.33861 TWD
20 DZD4.67722 TWD
50 DZD11.69305 TWD
100 DZD23.38610 TWD
250 DZD58.46525 TWD
500 DZD116.93050 TWD
1000 DZD233.86100 TWD
2000 DZD467.72200 TWD
5000 DZD1169.30500 TWD
10000 DZD2338.61000 TWD