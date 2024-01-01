1 ساماني طاجيكي إلى ريال عماني

تحويل TJS إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 tjs
0.035 omr

1.000 TJS = 0.03517 OMR

Mid-market exchange rate at 06:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٣١٫٠٩٤٩٠٫٥٢١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧٢1١٫٢٨٢١٠٦٫٠٧٤١٫٧٢٧١٫٩٣٧١٫١٢٤٢١٫٥٢٧
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ساماني طاجيكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TJS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TJS الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سوموني طاجيكي

TJS إلى USD

TJS إلى EUR

TJS إلى GBP

TJS إلى INR

TJS إلى JPY

TJS إلى RUB

TJS إلى AUD

TJS إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الريال العماني
1 TJS٠٫٠٣٥١٧ OMR
5 TJS٠٫١٧٥٨٦ OMR
10 TJS٠٫٣٥١٧١ OMR
20 TJS٠٫٧٠٣٤٢ OMR
50 TJS١٫٧٥٨٥٦ OMR
100 TJS٣٫٥١٧١٢ OMR
250 TJS٨٫٧٩٢٨٠ OMR
500 TJS١٧٫٥٨٥٦٠ OMR
1000 TJS٣٥٫١٧١٢٠ OMR
2000 TJS٧٠٫٣٤٢٤٠ OMR
5000 TJS١٧٥٫٨٥٦٠٠ OMR
10000 TJS٣٥١٫٧١٢٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Tajikistani Somoni
1 OMR٢٨٫٤٣٢٣٠ TJS
5 OMR١٤٢٫١٦١٥٠ TJS
10 OMR٢٨٤٫٣٢٣٠٠ TJS
20 OMR٥٦٨٫٦٤٦٠٠ TJS
50 OMR١٬٤٢١٫٦١٥٠٠ TJS
100 OMR٢٬٨٤٣٫٢٣٠٠٠ TJS
250 OMR٧٬١٠٨٫٠٧٥٠٠ TJS
500 OMR١٤٬٢١٦٫١٥٠٠٠ TJS
1000 OMR٢٨٬٤٣٢٫٣٠٠٠٠ TJS
2000 OMR٥٦٬٨٦٤٫٦٠٠٠٠ TJS
5000 OMR١٤٢٬١٦١٫٥٠٠٠٠ TJS
10000 OMR٢٨٤٬٣٢٣٫٠٠٠٠٠ TJS